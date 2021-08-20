Hastane önüne bırakılan kız çocuğu hayatını kaybetti

20 Ağustos 2021 Cuma, 08:57

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir kız çocuğu bırakıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin hastaneye alınan çocuk, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. Elif Terziler olduğu öğrenilen çocuğun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Elif Terziler'i hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.