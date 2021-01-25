Hastanede ‘kumar’ iddiasına soruşturma; 5 kişi açığa alındı
Eskişehir’de bir kamu hastanesinde aralarında doktor, sağlık memuru, temizlik personeli ve güvenlik görevlisinin bulunduğu bazı kişilerin acil servis ofis odasında iskambille ‘kumar’ oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü’nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan 14 kişiden 5’i açığa alındı.
Eskişehir’de kamuya ait bir hastanede aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının da bulunduğu personelin acil servis ofisinde kumar oynadığı iddia edildi. Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde hastane personeli olduğu iddia edilen kişilerin ortaya para koyduğu bir masa etrafında iskambil kağıtlarıyla oyun oynadığı görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü iddialara ilişkin geçen cuma günü soruşturma başlattı. Olayla ilgili hastanede görevli bir temizlik personelinin ifadesi alındı. Acil servis ofis odasında iskambil oyunları oynandığı duyumları alındığı belirtilerek personelden bildiklerini anlatması istendi.
Personelin ifadesinde, “Acil serviste temizlik personeli olarak görev yapıyorum. 12 saatlik vardiyalarda çalışıyorum. Acil serviste tüm personelin ortak olarak kullandığı ofis odasında gece nöbetlerinde hiç hasta olmayan geç saatlerde dinlenme molasında olan arkadaşların uyumadan zaman geçirmek için iskambil ya da zeka oyunları gibi oyunlar oynarlar. Ben hiçbir iskambil oyunu bilmediğim için bu oyunlara katılmam” dediği bildirildi.
5 PERSONEL AÇIĞA ALINDI
Hastane personeli 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, görüntülerde iskambil oynayan 5 kişinin inceleme kapsamında açığa alındığı öğrenildi.
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