Hastaneden Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Amerikan Hastanesi, koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Amerikan Hastanesi Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada İmamoğlu'nun dün saat 22.00'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, şunlar söylendi:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 23 Ekim 2020 tarihinde saat 22:00' da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur.Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir."
En Çok Okunan Haberler
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- 'On binleri oraya yığarım!'
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama
- Mahkeme heyeti topu BAM'a attı
- Hatipoğlu gençleri hedef aldı: Dört genç kız bira içiyor
Video Haberler
- İmamoğlu: İnşallah sağlığımıza kavuşacağız
- Şişli'de rezaletin görüntüler! O anları kamerada
- Derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor
- Sosyal medyayı ikiye bölen otobüsteki kavga kamerada
- Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar
- Korkutan açıklama! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- “Seni gebertirim kadın” diyen taksicinin cezası
- İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!
- GSM bayisinde çalışanlar yemeğe çıkınca mahsur kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İsmailağa'nın fıkıhçısından 'komünizm' yorumu
- 'On binleri oraya yığarım!'
- İstanbul'da bu ilçelerde yaşıyorsanız dikkat!
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- İnce’nin fotoğraf çıkışına CHP’den tepki
- Hüsnü Mahalli'den vaadedilmiş topraklar üzerine!
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama
- Mahkeme heyeti topu BAM'a attı
- Hatipoğlu gençleri hedef aldı: Dört genç kız bira içiyor