Hastanenin bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da hastane bahçesinde barınan Ercan Oktay (45), bankta ölü bulundu. Oktay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde saat 14.30 sıralarında devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personel bildirdi.
Gelen sağlık ekibi bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Ercan Oktay olduğu tespit edildi.
Hastane bahçesinde barındığı belirtilen Oktay'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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