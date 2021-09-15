Hastaneye kaldırılan Oğuzhan Asiltürk'ü yazdı: 'Maske korumuyor' demiş, aşı da olmamış

15 Eylül 2021 Çarşamba, 14:04

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Oğuzhan Asiltürk’ün koronavirüse karşı geliştirilen aşıları yaptırmadığı ve maske de takmadığı ortaya çıktı. Asiltürk'le ilgili sözkonusu bilgileri AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi açıkladı.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Oğuzhan Asiltürk’le Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs gezisine katılmak üzere geldiği Esenboğa’daki şeref salonunda karşılaşmıştık. Sohbet ederken maske takmadığı dikkatimi çekmişti. ‘Maske takmıyor musunuz?’ diye sorduğumda, ‘Maske takmıyorum’ demiş, benim şaşırdığımı görünce de maskenin koronavirüsü önlemede yeterli olmayacağını savunmuştu.

Oğuzhan Asiltürk’ün, koronavirüse yakalandığını duyunca bunu hatırladım. O zamanki notlarıma baktım. Aşı olduğunu yazmışım ama hastaneye kaldırıldıktan sonra yakın çevresiyle konuştum, aşı olmadığını söylediler. Ben de ikilemde kaldım.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada Asiltürk'ün aşı olmadığının konuşulduğunu belirten bir gazeteciye gülerek yanıt vermiş ve "Aşı olup olmadığını bilmiyorum. Aşı olanlar da var, olmayanlar da var. O yüzden şu an onunla ilgili bir şey söyleyemem" ifadelerini kullanmıştı.







