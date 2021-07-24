Hastaneye kaldırılan Tuba Büyüküstün hakkında yeni gelişme

Netflix için yeni dizi çalışmalarına başlayan Tuba Büyüküstün'ün önceki gün koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, 4 gün hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:17
Hastaneye kaldırılan Tuba Büyüküstün hakkında yeni gelişme
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OGM Pictures'ın Netflix'te yayınlanmak için çektiği 'Another Self' adlı dizide 'Ada' karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün korona test sonucu pozitif çıkmasının  ardından Ayvalık'ta başlayan çekimler iptal edildi.

"DÖRT GÜNDÜR HASTANEDEYDİM"

Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuba Büyüküstün, "Covid pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için...Evdeyim, oldukça iyiyim" ifadelerini kullandı. 

Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.


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