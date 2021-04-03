Hatay gol attı, Galatasaray'da fatura Saracchi'ye kesildi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 19:34

Galatasaray'da Hatay karşısında yenen 2 gol şimşekleri savunmaya yöneltti.

İlk golde Saracchi'nin arkasındaki oyuncuylu kaçırması, üye ve taraftarlar tarafından sosyal medyada ağır dille eleştirildi. Galatasaray'da eleştirilerin bir diğer hedefi de sağ bek Şener'di.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Babel, Falcao, Halil İbrahim Dervişoğlu, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ozornwafor yer aldı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE SİNİRLENDİ

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. 2. gol sonrası öğrencilerine kızan Terim7in bir hayli düşünceli olduğu görüldü.