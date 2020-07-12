"Hatay halkına armağan olsun"
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-1 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, “Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğun kutlamalarını yapacağız” dedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-1 kazandıkları Adanaspor maçı
sonrası, “Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğun
kutlamalarını yapacağız” dedi.
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 2-1 mağlup ederek, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Öncelikle şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığımız işin en üst seviyesi. Bir şehrin 53 yıllık özlemini bitirdik. Allah’a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk bütün Hatay halkına armağan olsun. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğun kutlamalarını yapacağız. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz. Benim kişisel olarak üçüncü şampiyonluğum bu. Hak ettiğimiz şampiyonluğu kutlayacağız” diye konuştu.
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