Hatay Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu
Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Hatay'da Samandağ sahiline petrol atıkları vurdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi.
Sahile vuran petrol atığının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Dün itibariyle Liman Başkanlığı'ndan denizde Kıbrıs açıklarında denizde petrol olduğu ve bizim sahillere akıntıyla sürüklendiği haberini aldık. Sabaha karşı bununla ilgili müdahale için romörkör geldi. Romörkör kaptanından Kıbrıs büyüklüğünde olduğu bilgisini aldık. Maalesef petrolün atığını sahilde inceledik. Bu petrol buraya kadar geldi. Ciddi anlamda çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. İnşallah gerekli müdahaleler yapılır ve bu felaketten kurtuluruz" dedi.
Balıkçı Hacı Kumlu ise balık tutmaya geldiğini ve gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade etti.
Suriye'nin Banyas Termik Santrali’nde meydana gelen ve büyük bir çevre felaketine dönüşen petrol sızıntısı, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri tehdit ediyor.
KARAİSMAİLOĞLU: KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı bakanlık olarak harekete geçtiklerini ve sızıntıya karşı Akdeniz’i bariyerlerle kapattıklarını ifade etmişti. Karaismailoğlu, "Şu anda ülkemiz kıyılarında veya KKTC kıyılarına bulaşan bir kirlilik söz konusu değildir. Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapatıyoruz" diye konuşmuştu.
İlgili Haberler
- Bakan Karaismailoğlu: Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık
- Japonya'dan Irak'a petrol rafinerilerinin genişletilmesi için 300 milyon dolarlık kredi
- AKP’li başkan, petrol hırsızlığından birlikte cezaevinde yattığı arkadaşını unutmadı
- Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı
- Erdoğan Bayraktar’ın içine oturan taş