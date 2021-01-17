Hatay'da balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi! 4 tekne battı, 1 tekne kayıp
Hatay'da, balıkçı teknelerinin yağmur ve fırtınada Madenli Balıkçı Barınağı'na sığınmasına barınak görevlisi izin vermedi. Bölgede 4 balıkçı teknesinin tamamen battığı, 1 teknenin ise kayıp olduğu iletildi.
İddialara göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde Zilli Çayı'ndaki balıkçılar, yağmur ve fırtına uyarılarından sonra sahil güvenliği arayarak, Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ve su sporlarına tesis edilmiş Madenli Barınağı'na sığınmak istedi.
Ancak, barınak sorumlusu balıkçıların barınağa girmesine izin vermedi.
Balıkçıları, barınağa girmenin yasak olduğunu, girerlerse mahkemeye vereceğini beliterek korkutan sorumlu, balıkçıları içeri almadı.
Balıkçıların çayda, teknelerini kurtarmaya çalıştığı anlar balıkçıların kameralarına yansıdı.
Sular altında kalan teknelerin, iş makinesiyle çıkarılmaya çalışıldığı görüntülendi.
"20 TEKNEDE HASAR VAR"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bölgede 4 balıkçı teknesinin tamamen battığını 1 teknenin kayıp olduğunu ve yaklaşık 20 teknede kısmi ve ağır hasar olduğunu bildirdi.
Öztunç, balıkçıların Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden, "Bir haftalık çalışmayla mevcut iskelenin biraz daha uzatılarak küçük bir barınak haline getirilmesini ve orada sığınmalarının sağlanmasını" istediklerini belirtti.
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