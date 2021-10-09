Satırla saldırıya uğrayan kadın yardım istedi, izlemekle yetindiler

09 Ekim 2021 Cumartesi, 13:36

Olay, önceki gün Antakya'ya bağlı 75. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bir genç kadın kendisini elindeki satırla kovalayan şahıstan kaçmaya çalıştı. Korku ve panik içindeki kadın, can havli ile bina önünde oturan ve tavla oynayan 5 kişinin yanına giderek yardım istedi.

Ancak tavla oynayan kişiler yardım çağrısını duymazdan gelince, kadın peşinden gelen erkeğin baltalı saldırısına uğramaktan kurtulamadı. Saldırgan şahıs, oyun oynayan 5 kişinin gözü önünde kadına satırla defalarca vurdu.

Şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi.

YAKALANDI

Hatay Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sularında yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, hastanede tedavi altına alınan kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



