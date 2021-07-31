Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili sevindiren gelişme
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.
Video Haberler
- Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
- Trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı
- Baraja giren 3 kız çocuğu kayboldu
- Marmaris'teki yurttaşlara çağrı
- Cinsel saldırıya maruz bırakılan kedi tedaviye alındı
- Kendisine para vermeyen annesini rehin aldı
- Yangında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi
- Hindistan'da toprak kayması: 204 kişi mahsur kaldı
- İzmir’de korkutan baca yangını
- Hacı Bektaş Veli Festivali ertelendi
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu
- Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler
- Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Erdoğan ve tüm bakanlara istifa çağrısı
- Erdoğan'dan 'yangında suikast' iddiası açıklaması
- CHP'den Konya'daki katliama tepki