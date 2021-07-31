Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili sevindiren gelişme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

AA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 07:00
Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili sevindiren gelişme
Abone Ol google-news

Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler