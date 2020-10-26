Hatay'da patlama!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Ardından otomobilde bulunan 2 teröristle polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Rahmi Doğan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.
SÜLEYMAN SOYLU'DAN TWEET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde.Hikayesini anlatacağız. #İskenderun" paylaşımını yaptı.
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