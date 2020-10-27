Hatay’da peş peşe orman yangınları!

Dün terör saldırısı yaşanan Hatay'ın İskenderun ilçesinde bugün peş peşe orman yangınları çıktı.

İHA
27 Ekim 2020 Salı, 15:21
Hatay’da peş peşe orman yangınları!
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen orman yangını sonrası dumanları fark eden mahalleli durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sonrası orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi başladı.

Diğer yandan, sabahın ilk ışıklarında Arsuz’da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde de yangın çıkmıştı.

3 yangın söndürülürken, İskenderun Akarca mevkiinde çıkan orman yangını ise dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.


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