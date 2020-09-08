Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!
Video Haberler
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!