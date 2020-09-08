Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

AA
08 Eylül 2020 Salı, 07:48
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
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Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.


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