“Hatay’daki orman yangınları araştırılsın” önergesine AKP ve MHP’den ret

16 Ekim 2020 Cuma, 16:30

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen ve büyük hasarlara yol açan orman yangını sonrasında CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, orman yollarının inşası ile yangın emniyet yollarının inşası faaliyetlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile ormanların korunması amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

Önergede, Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre son iki yılda 4 bin 700 yangında 17 bin 824 hektar orman alanının kül olduğu ve Türkiye’nin ormanlarını tehdit eden orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda yapılacak çalışmaların disiplinler arası bir çalışma ile olması gerektiği belirtildi. Önergenin devamında ise, “İlk ve erken müdahalenin önemli olduğu, bir yangında ulaşım unsuru ihmal edildiğinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilmekte olduğu, Anayasanın 169. maddesi ve 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre ormanların korunmasının devletin güvencesi altında olduğunun altı çizilerek, erken müdahale için hükümetin orman yangın yollarını bir an önce tamamlaması gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

"ÖNLEYİCİ MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ"

Orman yangınlarının en az zararla söndürülmesini amaçlayan önergeye kabul oyu verilmesini isteyen Şahin’in TBMM’deki tüm milletvekillerine hitaben bir konuşma yaptı. Şahin konuşmasında, “Hep söyledik yine söylüyoruz; yangınlara müdahale kadar, yangını önleyici mekanizmaları güçlendirmek de önemlidir. Yangın yönetim planları oluşturulmaması hasarın boyutunu artırmaktadır. Görevi orman yangınıyla mücadele olan, yangın eğitimi almış, bu alanda uzmanlaşan kadrolu personel için istihdam alanı açılmalıdır. Orman köylülerine yönelik eğitimler artırılmalıdır. Ve tabi ki yanan alanlarda kesinlikle başka bir faaliyete izin verilmemeli, imara açılmamalı, yapılaşmaya izin verilmemelidir. Bu alanlar ağaçlandırılmalıdır. Son 5 yılda yaklaşık 65 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanımızın kül olduğunu ve Anayasanın 169. maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre ormanların korunmasının devletin güvencesi altında olduğunu bir kez daha hatırlatarak, çocuklarımızın geleceği için vermiş olduğumuz önergeyi vicdanlarınıza teslim ediyoruz” dedi.

Hatay’da yangınlar sonrası birçok vatandaşın şu an evsiz ve işsiz kaldığını, insanların üzerlerinde sadece kıyafetlerinin kaldığını söyleyen Şahin, 500’den fazla aileyi etkileyen bu durum karşısında AKP hükümetinin bölgeyi afet bölgesi statüsünde değerlendirip vatandaşa destek olması, maddi zararı karşılaması ve Anayasal yükümlüğünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

"EN AZ YAKANLAR KADAR VATAN HAİNİDİR"

Ancak önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP’li Şahin, araştırma önergesinin reddedilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yangınlara müdahale kadar, yangını önleyici mekanizmaları güçlendirmek de önemlidir. Yangın yönetim planları oluşturulmaması hasarın boyutunu artırmaktadır. Doğa bizim nefesimiz, geleceğimizdir. Doğa katliamı ise vatana ihanettir. Ormanları korumanın önünü kapatan, rant için yangınlara göz yumanlar da en az ormanı yakanlar kadar vatan hainidir” diye konuştu