Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!

11 Ekim 2020 Pazar, 09:29

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan, Hatay Valiliği adına gönderilen resmi yazıda bölgede krom madeni projesinin uygulanacağı ifade edildi.

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'nun özel haberine göre, Hatay'ın Belen ilçesi ile İskenderun-Arsuz sınırları arasında çıkan yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı ortaya çıktı.

Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, köylere gönderdiği 30 Eylül tarihli resmi yazıda 12 Ekim tarihinde Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesinde projeyle ilgili ÇED toplantısı yapılacağını duyurdu.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerini etkileyen yangının bulunduğu bölgede yapılacak maden projesi dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan, Hatay Valiliği adına gönderilen resmi yazıda bölgede krom madeni projesinin uygulanacağı ifade edildi.

Yöre halkına yönelik 12 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’da Hüyük Mahallesi köy meydanında projeyle ilgili ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) toplantısı yapılacağı iletildi. Resmi yazıda, “Hatay ili Arsuz ilçesinde Krommer Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan Krom Ocağı projesi hakkında ÇED Yönetmeliğinde yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği gereğince ÇED süreci başlatılmış bulunmaktadır” denildi.

ÖNCE GÜNEY YANDI ŞİMDİ KUZEY

BirGün’e konuşan Hüyük Mahalle Muhtarı Rıdvan Ani, “Yaşam alanlarımız maden için yok ediliyor. Hatay’da iki hafta kadar önce güney yamaçları yakıldı. Şimdi kuzey yamaçları. Burada yaşamın yok edilmesini kabul etmiyoruz. Madenler; ormanlarımızı, bitki örtümüzü, içindeki canlılığı, sulama sularımızı, içme sularımızı tehdit ediyor. Krom madeni ağır bir madendir. Bu nedenle madenin çalışmasına karşıyız. Yaşam alanımızı yok eden bir çalışmaya karşı hepimiz birlikteyiz. Bölge halkı yaşam alanını savunmak iöin elinden geleni yapacaktır” diye konuştu.

Muhtar Ani, dayanışmada bulunmak isteyenleri Pazartesi saat 11’de köy meydanına çağırdı. Ani, “Mahalleli olarak, halk olarak oradayız. Desteğe bekliyoruz” dedi.