Hatayspor, Aaron Boupendza'nın yeni takımını açıkladı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 20:53

Atakaş Hatayspor, geçen sezonun gol kralı olan Aaron Boupendza'nın yeni sezonda Katar'da oynayacağını açıkladı.

Atakaş Hatayspor, Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferinin tamamlandığını duyururken "Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferi gerçekleşmiştir. Aaron Salem Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Hatay ekibine transfer olan Gabonlu golcü, çıktığı 36 lig maçında 22 gol atarak gol kralı olmuştu. Aaron Boupendza'nın yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyordu.

