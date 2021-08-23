Arif Kızılyalın, Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:55

Basit, hem de çok basit bir gol yediler, daha ısınmadan maça.

Sol bek Aanholt, sonra Luyindama, son tahlilde de yeni transfer Nelsson, amatörce hatalar yapınca Hatay, hiç de beklemediği bir anda öne geçti. Zincirleme bir hataydı.

Ardından toparlanma süreci başladı. Elbette kolay olmadı. Paslar yerini bulmayacaktı. Rakip de direnç kazanınca ilk çeyrek gidiverdi.

Ardından Taylan'ın orta alandaki tek kişilik direnişi, önce gönülsüz Feghouli'yi harekete geçirecekti. Ardından da Cicaldau ile Kerem ikilisi. Bu iki genç yıldız birbirinin dilinden anlıyor. Nitekim, beraberlik de bu gençlerin çabasıyla geldi.

Uzun topu atan Taylan, topu süren Kerem, plasesi direkten patlayan Cicaldau, son ütücü de Feghouli olunca skor eşitleniverdi.

Bu bölümde öne de geçebilirlerdi. Örneğin Berkan-Diagne anlaşmazlığı, ardından Feghouli'nin kaleye dürtemediği top maçı koparabilirdi.

Bir de penaltıları vardı verilmeyen. Ceza alanı içinde Nelsson'a resmen bel kündesi yapıyordu Hataylı savunmacı, ama hakem Hüseyin Göçek oralı olmayacaktı. Ki aynı Göçek, Riberio'nun sarı kartı varken yaptığı 2. faulü de görmezden geldi.

1-1 geçen ilk yarının ardından 2. bölümde Galatasaray skoru değiştirme çabası içindeydi. Ne var ki, ilk maçların flaş ismi Berkan'ın el freni gibi oynaması Galatasaray'da taşları yerinden oynatmıştı.

Gol gecikince bu kez Fatih Terim değişikliklerde çareyi aradı. Babel, Ömer Bayram, Emre Akbaba, ardından 2. santrfor Mustafa Muhammed ve genç Barış, son çare olarak sahaya sürüldü.

Galatasaray oyunu rakip yanı alana yığmıştı, gol de geliyorum demişti ki, sayısı neredeyse 15'e yaklaşan köşe atışlarından sonuncusu gole dönüşüverdi. 3 uzun Mustafa Muhammed, Diagne ve Luyindama'dan iyi yükselen genç stoper yere vurdurduğu topla Hatay kalesini yıkacak, 3 puanı getirecekti.

Daha 10 gün öncesine kadar gönderilmek istenen Luyindama, takımı kurtarıyordu, futbol gerçekten ilginç bir oyun.

Evet, kazanan haklıdır, hele gol sonlarda geliyorsa, yenilgiden 3 puana ulaşıyorsanız anlamlıdır da.

Ancak Galatasaray'ın eksikleri çok. 40 haftalık bu maraton da böyle ıkına sıkına gelen galibiyetlerle bitmez.

Fatih Terim, bir an önce takımı toparlamalı. Daha doğrusu şimdilik Kerem ile Cicaldau arasındaki pas alışverişine Taylan ile Berkan'ı da monte etmeli.

Bir söz de yeni stoper Nelsson için. Tamamlayıcı bir defansör. Kademeleri harika, ilk maçtaki hatası golle sonuçlansa bile önemli değil, ama uzun stoper olmadığı da ortada. Fakat ligimizde görmediğimiz kademe anlayışı fark yaratabilir. Yani uzun bir stoperin yanında çok iyi iş yapar.