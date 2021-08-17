Hatayspor eski Fenerbahçeli Simon Falette'i kadrosuna kattı

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe’de de top koşturan Simon Falette’i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2021 Salı, 15:32
Hatayspor eski Fenerbahçeli Simon Falette'i kadrosuna kattı
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Hatayspor 2019-2020 sezonunun ikinci yarısını Fenerbahçe'de geçiren,Simon Falette’i 3 yıllığına kadrosuna kattı.


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