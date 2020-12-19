Hatayspor Göztepe'yi İzmir'de yendi

19 Aralık 2020 Cumartesi, 14:52

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, Hatayspor’u konuk etti. Maçı Güney ekibi 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında, Cherif’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme yerden şutunu attı, kaleci Munir topu uzanarak kurtardı.

24. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Göztepe’de, Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortada Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak top üst direkten oyun alınana döndü. Topu önünde bulan Cherif bir kafa vuruşu daha yapsa da top kaleci Munir’in müdahalesiyle beraber bir kez daha direkten döndü. Pozisyonun devamında Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Hatayspor’da Popov sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde altı pas üzerinde bulunan Diouf, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye doğru yönlendirse de top sağ kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.47. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar, ceza sahası içinde bekleyen Soner Aydoğdu’ya pas verdi. Topa beklemeden vuran Soner’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Traore’den seken topa elle müdahale eden Yalçın Kayan’ın pozisyonunda hakem Volkan Bayarslan, VAR’a giderek penaltı kararı verdi.

58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-1.

79. dakikada ceza sahası yayının solundan serbest vuruş kullanan Hataysporlu Boupenza, topu kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci İrfan Can topu tek elle tokatlayarak kornere gönderdi.



90+3. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu’nun aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, topa dokundu ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Burekovic xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Guilherme xx, Halil Akbunar xx, Tripic xx, Cherif xx

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Kubilay Sönmez, Mossoro, Obinna, Efe Binici, Ideye, Burak Süleyman, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Pablo xx, Billong xx, Katranis xx, Ribeiro xx, Aabid xx, Traore xx, Akintola xx, Boupendza xx, Diouf xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Burak Çamoğlu, Isaac, Selim Ilgaz, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan



