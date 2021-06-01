Hatayspor, Osman Şahin'i renklerine bağladı

01 Haziran 2021 Salı, 19:06

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Misli.com 3'üncü Lig'de Ofspor forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı uğurlu olsun" denildi.

Hatayspor geçtiğimiz günlerde Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.