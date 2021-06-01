Hatayspor, Osman Şahin'i renklerine bağladı
Süper Lig'in sürpriz ekibi Hatayspor, transfer sezonuna da hızlı başladı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i renklerine bağladı.
Atakaş Hatayspor, son olarak Misli.com 3'üncü Lig'de Ofspor forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı uğurlu olsun" denildi.
Hatayspor geçtiğimiz günlerde Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Bakan Gül'den manidar açıklama
- Selvi'nin Erkam Yıldırım 'kulis'i alay konusu oldu