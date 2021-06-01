Selim Ilgaz Hatayspor'dan ayrıldığını açıkladı
Hatayspor'da Selim Ilgaz, sosyal medya paylaşımıyla takımdan ayrıldığını açıkladı.
Hatayspor'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Selim Ilgaz takımdan ayrıldığını duyurdu.
Ilgaz, "5 yıldır formasını gururla terlettiğim, kaptanlığını yaptığım, şampiyonluklar yaşadığım kulübüm Hatayspor ile ayrılmış bulunmaktayım. Geçirdiğim 5 yıl boyunca bana destek olan öncelikle değerli büyüğüm Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a, yöneticilerimize, taraftarlarımıza, beraber formasını terlettiğim takım arkadaşlarıma, çalıştığım tüm hocalarıma ve bütün kulüp personeline teşekkür ediyorum..." açıklamalarında bulundu.
llgaz, bu sezon çıktığı 27 Süper Lig maçında 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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