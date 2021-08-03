Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Aaron Boupendza açıklaması

03 Ağustos 2021 Salı, 21:43

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sözlerine orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı:

"Çok üzücü haberler alıyoruz. İnşallah bir an önce iyi haberler alırız. Orada mücadele eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Çok zor bir mücadele veriyorlar."

"FİZİKSEL ANLAMDA İYİ BİR SEVİYEYE GELDİK"

44 yaşındaki teknik adam, maçla ilgili şunları söyledi:

"Önemli bir maçta, iyi bir rakibe karşı oynadık. Ligin başlamasına 12 gün var. Gaziantep ile son hazırlık maçımızı oynayıp lige girmek istiyoruz. Değişen bir takım olduk. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onların da bir an önce uyum sağlamasını bekliyoruz. Fiziksel anlamda iyi bir seviyeye geldik. Testlerde iyi durumda olduğumuzu gördük. Lig başlayınca daha net göreceğiz. Genelde takımların tam performansını bulması, 5-6 haftayı buluyor. İnşallah bu haftaları sağlıklı şekilde atlatırız ve milli arada eksiklerimizi tamamlarız.",

"BEKLENTİ VE HEDEFLERİ BİLİYORUZ"

Erdoğan, sezona dair hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

"Tabii beklentiler arttı. Beklentileri, hedefleri biliyoruz. İskelet kadronun yüzde ellisini kaybettik. Güzel bir takım yaratabilirsek, işimiz kolaylaşır. Keyif veren, özellikle hücumda pozisyona giren bir takım göstermek istiyoruz."

"BOUPENDZA İLE İLGİLENEN TAKIMLAR VAR"

Ömer Erdoğan, büyük kulüplerin gündeminde olan Aaron Boupendza'nın geleceğine dair gelen soruyu şu sözlerle cevapladı:

"Açıkçası bizim de merakla beklediğimiz bir konu. İlgilenen takımlar oluyor. Görüşmeler oluyor. Biz de açıkçası çok net bir şey bilmiyoruz. Büyük ihtimalle, transfer gerçekleşirse veya transfer sezonu kapanana kadar söylentiler devam edecek. Oyuncunun da konsantrasyonu etkiliyor. Kulübümüzün bir sözleşme uzatma olayı var, gitmeyecekse onu bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşir ama şu an bizimle beraber. İyi de çalışıyor. Umarım hayırlısı olur."

"STOPER ARAYIŞIMIZ VAR"

Erdoğan, transfer çalışmalarına dair bilgiler verdi:

"Özellikle stoperde sıkıntılarımız var. Ciddi bir arayışımız var. Son noktaya getirdiğimiz oyuncular var, inşallah onlar da bu hafta sonuna kadar aramıza katılır. Bir de alternatif bir forvet, Mame Diouf ile rekabete girecek bir isim arıyoruz. onun haricinde yeterince oyuncu var."