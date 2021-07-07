Hatayspor'dan Isaac Sackey açıklaması

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:53

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takıma katılan Sackey ile sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Sackey, geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 30 resmi maça çıkmıştı.

Bordo-beyazlı kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:



