Hatayspor'dan Isaac Sackey açıklaması
Hatayspor, Isaac Sackey'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takıma katılan Sackey ile sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Sackey, geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 30 resmi maça çıkmıştı.
Bordo-beyazlı kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Isaac Sackey 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda #AtakaşHatayspor pic.twitter.com/XnihP3xFGi— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 7, 2021
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