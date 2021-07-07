Hatayspor'dan Isaac Sackey açıklaması

Hatayspor, Isaac Sackey'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

DHA
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:53
Hatayspor'dan Isaac Sackey açıklaması
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takıma katılan Sackey ile sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığı bildirildi. 

Sackey, geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 30 resmi maça çıkmıştı.

Bordo-beyazlı kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:



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