TRT, Levent Özçelik'in hatasını montajla kapattı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:16

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) geçtiğimiz gece oynanan ve İtalya'nın İspanya'yı mağlup ettiği yarı final karşılaşmasında yayıncı kuruluş TRT'nin spikeri Levent Özçelik'in yaptığı hata, maçın özetinde yapılan montajla düzeltildi.

Normal süresi 1-1 sonuçlanan maçın 60. dakikasında İtalya, Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçmişti. Golden dakikalar önce Chiesa'nın ismi yerine İtalyan eski futbolcu Filippo Inzaghi'nin ismini söyleyen Özçelik, aynı hatayı gol sırasında da tekrarlamıştı.

Özçelik, Inzaghi'nin ismini gol sonrasında defalarca tekrarlamış, bu hata sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekmişti. Deneyimli spiker, sonraki dakikalarda hatasına değinmiş ve izleyicilerden özür dilemişti.

TRT, maçın özet görüntülerinde ise Özçelik'in "Inzaghi" dediği anların yerine, spikerin başka anlarda "Chiesa" dediği sesi yerleştirdi. Bu değişiklik, futbolseverlerin dikkatinden kaçmayan bir başka detay oldu.