Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması
Atakaş Hatayspor: 9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcunun yeni testleri negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya "9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Denizli Valisi, esnafı azarlayan tavrıyla gündemde
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Denizli Valisi, esnafı azarlayan tavrıyla gündemde
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!