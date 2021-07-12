Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, açıklamalarda bulundu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:01

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, takımın Topuk Yaylası kampında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kampa dair şu ifadeleri kullandı:

"Kamp çok iyi geçiyor. Geçen seneki düzeltmemiz gereken şeyleri iyileştirmek için çalışıyoruz, herkes çok konsantre, herkes hocamızın isteklerini yapmaya çalışıyor. Buradaki üçüncü sezonum ve hedefim şampiyonluk. Daha iyi olmamız gerekiyor. Kolektif olmalıyız, sorumluluklarımızı bilmeliyiz. Çünkü her şeyden önce kulüp gelir."

Gustavo, uzun olan saçlarını kestirmesinin sebebini "Saçımı daha önce oğlum için uzatmıştım, o da uzattı. Oğlum kestirmek isteyince ben de kestirdim" ifadeleriyle açıkladı.

"PEREIRA SEZONU İYİ ANALİZ EDECEKTİR"

Luiz Gustavo, takımın üçüncü sırada bitirdiği geçtiğimiz Süper Lig sezonunu şöyle değerlendirdi:

"Geçmiş hakkında konuşmak tabii ki çok zordur. Ama geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa, o da şampiyonluğa oynayan bir takıma göre çok gol yemiştik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Vitor Pereira geçen sezonu çok iyi analiz edecektir ki aynı hataları yapmayalım. Geçen sene, gelen ve giden çok oyuncu olmuştu. İstediğimiz seviyede birlik olamadık."

"HER ŞEYİ FUTBOLA BORÇLUYUM"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, taraftarların tribünlere dönecek olmasının kendilerini pozitif etkileyeceğini ve futbolu sevdiğini kaydetti:

"Futbolun güzelliği, taraftarın bize yaşattığı duygular, futbolu ben bu yüzden seviyorum. Taraftar bizim için pozitif anlamda etki yaratacaktır. Futbol taraftarla daha güzel."

İşime aşık bir insanım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum. Kaç yaşına kadar oynayabilirim, emin değilim ama son güne kadar mücadele verip oynayabildiğim kadar futbol oynamak istiyorum."