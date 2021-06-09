Hatice Yılmaz: LGS'nin zorlu geçmesiyle okulların öğrenci alımını da etkileyecek

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, bu yılki Liselere Geçiş Sınavı’nda tam yapan öğrenci sayısının geçen yıla göre oldukça az olabileceğini düşündüğünü belirterek “LGS bir sıralama sınavıdır ve yerleştirmede önemli olan puanınızın kaç olduğu değil, sıralamanızın veya yüzdelik diliminizin ne olduğudur. Başka bir ifade ile kolay bir sınavın sonucuna göre istediğiniz okula 90 soruda 85 netle giremeyebilirsiniz ama zor bir sınavın sonucunda aynı okula 80 netle girersiniz” dedi.

Sınav zorsa okulların daha düşük netlerle ve puanlarla, sınav kolaysa daha yüksek netlerle ve puanlarla öğrenci aldıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“8. ve 12. sınıf öğrencileri diğer sınıflara göre okula en çok devam etme şansına sahip öğrenciler oldu. 8. sınıflar için MEB çok sayıda örnek sınav sorusu ve çözüm testi yayımladı. Ama her şeye rağmen bu seneki sınav hazırlık sürecinden yeterince faydalanamayan öğrenciler olduğu çok açık bir gerçek.

Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Aynı tarihte tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak okullar, okulların kontenjan tabloları ve geçen yıl bu okullara en son giren öğrencinin yüzdelik dilimi yayımlanacak. Öğrencilerin sınav sonuç belgesinde de puanları ile birlikte içinde oldukları yüzdelik dilimine yer verilecek. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimleri ile istedikleri okulların geçen yıl hangi yüzdelik diliminden öğrenci aldığına bakarak tercih yapabilecek.”

KAÇ ÖĞRENCİ TAM YAPTI?

2018 LGS’de: 18

2019 LGS’de: 565

2020 LGS’de: 181