1 milyon 200 bin 8. sınıf öğrencisi, LGS'de hayallerindeki okul için yarıştı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS, 973 yurtiçi ve 4 yurtdışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. İki oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 30 Haziran’da ilan edilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci kabul edilecek. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.