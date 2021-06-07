LGS'yle ilgili şaibe iddiaları: "Sorular bir yayınevi ile parallellik gösteriyor"
CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a dün gerçekleşen LGS'deki şaibe iddialarını sordu.
6 Haziran 2021 (dün) gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında şaibe olduğuna ilişkin iddialar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu.
CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması amacıyla verdiği soru önergesi verdi.
Karabıyık, önerge gerekçesinde “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav 06.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav ile ilgili bazı şaibeli konular basına yansımıştır. 2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçıkla paralellik gösterdiği iddiaları gündeme gelmiştir” dedi.
BAKANDAN YANIT BEKLEYEN SORULAR
Lale Karabıyık’ın Bakan Selçuk’a sorduğu sorular şöyle:
1-2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği iddiaları doğru mudur?
2-Hangi alanlarda kaç soru bu yayınevinin kitapçığı ile paralellik göstermektedir?
3-2021 LGS soruları daha önce her hangi bir alanda yayımlanmış mıdır?
4-İptal edilmesi düşünülen soru var mıdır?
5-2021 LGS ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?
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