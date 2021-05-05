Hattat’tan termik santrale karşı çıkan belediye başkanına 1 milyon TL’lik dava açıldı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Hattat Holding, Amasra Belediyesi ile Belediye Başkanı Recai Çakır hakkında bölgeye yapılacak termik santrala yatırım yapmayı planlayan Çinli şirketlere yazdıkları mektup nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Belediyeden "Termik santrala hayır diyerek sürecin tarafı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz'' açıklaması yapıldı.

Hattat Holding'in avukatı, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne verdiği dilekçede şirketin itibarının zedelendiğini belirterek müvekkilinin saldırıya uğradığını ve huzura kavuşması için eylemlerin devam etmemesi gerektiğini ifade etti. Avukat ''Müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararın her ne kadar karşılığı olmasa da 1 milyon liralık manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ederim'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recai Çakır'ın avukatı ise Hattat Holding'in dilekçesine karşı yazdığı cevap dilekçesinde iddiaları redderek itibarın zedelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Dilekçede “Davacıların zehirli termik santral yoluyla para kazanma sevdasına karşı çıkılmaya devam edilecektir. Davacılar Amasra ve Bartın halkının termik santral mücadelesi ile üzülmeye devam edeceklerdir. Davacıların idarelerce korunup kollanmasının önünde hukuk ile durmaya devam edilecektir'' ifadeleri kullanıldı. Söz konusu santral projesinin Amasra halkını zehirleyeceği belirtilen dilekçede davanın reddedilmesi istendi.

‘SANTRALA HAYIR'

Belediye tarafından yapılan açıklamada Hattat Holding tarafından yapılması planlanan termik santral projesine karşı 16 yıldır mücadele ettiklerini belirterek bu süreçte santrala karşı açılan davaların lehlerine sonuçlandığı vurgulandı. 2020 yılının kasım ayında şirketin bazı Çinli şirketlerle muhtemel ortaklık içerisinde olacağının duyulması üzerine mektup yollandığının anlatıldığı açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Hattat Holding ve bağlı şirketleri davacı sıfatıyla bu manevi tazminat davasını Amasra Belediye Başkanlığı nezdinde aslında Amasra halkına açmışlardır. Açılan davanın bir baskı ve sindirme amacı taşıdığından şüphe yoktur. Ancak bilinmelidir ki ne Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ne Amasra Belediye Başkanlığı ne de Bartın-Amasra halkı dün olduğu gibi bugün de Anayasal bir hak olan “Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı (md.56)' kapsamındaki onurlu 'Termiksiz Yaşam' mücadelesinden bir adım dahi geri atmayacaklardır. Kömürün bölge insanı ile çıkarılmasına evet, termik santrala hayır diyerek sürecin tarafı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.''