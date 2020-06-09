Hava Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

09 Haziran 2020 Salı, 08:58

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 2'si muvazzaf üsteğmen, 6'sı muvazzaf teğmen, 173'ü muvazzaf astsubay, 8'i TSK'dan ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişkisi kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin tamamının Hava Kuvvetleri’nden olduğu öğrenilirken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir ve 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 145 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)