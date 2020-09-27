Havayolu şirketi ismini yarışmayla belirleyecek: Kazanan bir yıl bedava uçacak

27 Eylül 2020 Pazar, 13:39

Ödül Güney Afrika içindeki uçuşlarda geçerli olacak (Pixabay)

Kazanan, önerisinin şirketin uçaklarını süslemesinin verdiği prestijin yanı sıra, tahmini olarak 480 bin Rand (yaklaşık 215 bin TL) değerinde bir yıllık ücretsiz uçuş kazanacak.

Ancak yarışma sıklıkla uluslararası uçan yolculara uygun olmayabilir: Yeni havayolu, Aralık 2020'de Johannesburg - Cape Town rotasıyla uçuşlara başladığında yalnızca yurtiçi uçuşlar sunuyor olacak.

Yarışmanın internet sayfasında şu ifadeler kullanılıyor:

Benzersiz, istek uyandıran ve havalı bir isim bulmamıza yardımcı olun.

Öneriniz seçilirse, havayolu şirketinde 480 bin Rand değerinde bir yıllık ücretsiz seyahatin şanslı kazananı olabilirsiniz.

Katılımcıların fikirlerini isimleri, e-posta adresleri ve pasaport veya kimlik numaralarıyla birlikte yarışmanın internet sitesine sunması gerekiyor, kazanan isimse gelecek iki hafta içinde açıklanacak.

Güney Afrika'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Kulula'nın kurucusu Gidon Novick'le, ağırlıklı olarak diğer havayollarına uçak ve mürettebat kiralayan Global Aviation'ın ortaklığıyla bu havayolu şirketi kuruldu.

Küresel pandemi yeni bir havayolu şirketi açmak için en uygun zaman gibi görünmese de, Novick işletmenin bu sıkıntılı zamanlarda varlığını sürdürebileceğinden emin.

Novick, Business Tech'e verdiği demeçte şöyle konuştu:

Pandemi, yalnızca kayda değer ölçüde daha verimli değil aynı zamanda ülkemizin sunduğu benzersiz yeteneklerden yararlandığımız yaratıcı ve yenilikçi bir havayolu kurmak için eşsiz bir fırsat yarattı.

Projede yer alan eski Uber Africa yöneticisi Jonathan Ayache, yeni girişimin "müşteri takıntılı" olmayı ayırt edici özellik olarak belirleme fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Ayache "Bu, endüstrinin uzmanlarını, teknolojiyi ve diğer sektörlerden yeni bakış açılarını ve stratejik yaklaşımları bir araya getirerek başarılabilir" dedi.

Havayolunun filosu, ağırlıklı olarak yaklaşık 180 koltuklu dar gövdeli, tek koridorlu jetlerden oluşacak.

Kaynak: Independent Türkçe