Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar

18 Eylül 2020 Cuma, 18:02

Almanya’da yaşayan Nurettin Körük, 2007 yılında Manavgat’ın Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye, 2008 yılında çelik konstrüksiyondan prefabrik ev yaptırdı. Her yıl tatil için Manavgat’taki evine gelen Körük, bu yıl ise evinin yerinde olmadığını gördü. Körük, evinin yerinden sökülerek, içindeki eşyalarla birlikte çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu. Adrese gelen jandarma ekipleri, prefabrik evden geride kalan su basmanında incelemede bulundu.

Nurettin Körük, 2007 yılında 7 dönüm tarla satın aldığını, arkadaşı Fatih Samur'un da tarlanın yanındaki 3 dönüm araziyi aldığını söyledi. Arkadaşıyla birlikte prefabrik ev yaptırdıklarını anlatan Körük, “Ben kendi arazime 150 metrekare çelik konstrüksiyon hazır ev yaptırdım. Fatih arkadaşım da kendi arazisi üzerine aynı şekilde ev yaptırdı. Her yıl tatile geldiğimde evde 15 gün kalıyordum. En son geçen sene eylül ayında gelmiştim. Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım. Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyaları da çalmışlar. Köyde yaşayan bir arkadaşa sorduk, nisan ayında karpuz ekerken evin olmadığını söyledi. Fatih arkadaşımın evinin de kapı ve pencereleri ile eşyaları çalınmış. İkimiz de şikayetçiyiz" diye konuştu.

Körük, son yıllarda evinden bazı çiftlik malzemelerinin çalındığını da kaydetti.