HAYTAP: Yetkililerden umudu kestik; kendinizi, çocuklarınızı, hayvanlarınızı ve akıl sağlığınızı koruyun

28 Temmuz 2020 Salı, 12:17

Son olarak Nero isimli köpeğin öldürülmesinin ardından hayvanlara yönelik şiddetin cezasızlıkla sonuçlanmasına tepkiler sürüyor.

Hayvanlara yönelik şiddetin artarak devam ettiğini belirten Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP ), bütün partilerin temsilcilerinin üzerinde uzlaştığı Hayvan Hakları Yasası’nın bir türlü Meclis gündemine gelmemesini eleştirdi.

HAYTAP'tan yapılan açıklamada, "Senelerdir çıkmayan yasalar, uygulanmayan kanun maddeleri vahşetlere zemin hazırlarken, bir sonraki felaket haberini bekler vaziyette buluruz kendimizi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk çağrımız kadınlara: Hayvan Hakları Federasyonu olarak umudumuzu kestiğimiz yetkililere değil, sizlere bir çağrıda bulunmaya karar verdik. Kendinizi koruyun, çünkü mevcut kanunlar ve mevcut sistem sizleri koruyamıyor. Hapishanelerde yeterli yer olmadığı gerekçesiyle katillerle, tecavüzcülerle iç içe yaşıyoruz."

"ÇOCUKLARINIZI KORUYUN, GÜVENDE DEĞİLLER"

"İkinci çağrımız ailelere: Lütfen çocuklarınızı koruyun. Çocuğunuzu emanet ettiğiniz kişi, önceki gün bir hayvana cinsel saldırıda bulunmuş; ağır işkencelere maruz bırakmış olabilir. Bundan sizin haberiniz olamaz, çocuğunuz güvende değil."

"Üçüncü çağrımız hayvan hakları savunucularına: Etrafınızdaki can dostlarınızı çok iyi koruyun. Yarın bir gün sokaktaki dostunuzun başına bir iş geldiğinde siz gözyaşı dökerken; katiller yaptıkları katliamın karşılığı, kapalı alanda sigara içmiş gibi muamele görüp, kesilen para cezasını 4 taksitle ödeyerek kurtulacaklar."

"AKIL SAĞLIĞINIZI KORUYUN"

"Son çağrımız da hepinize: Bu süreçte akıl sağlığınızı koruyun. Çünkü mevcut kanunlar ve yaşanılanlar onu da korumanıza müsaade etmez."