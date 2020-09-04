Hayvancılığı ve peyniriyle anılan köye santral tehdidi

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Kırklareli’nde tarım alanlarına kurulmak istenen termik santral 2 yıl sonra tekrar gündemde. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirmesi toplantısını yaptırmamıştı.

Köylüler burada geçimini hayvancılıktan ve tarımdan sağlıyor. Merkez ilçesi, Tekkeşeyhler ve Dokuzhöyük mevkiinde, Deba Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş tarafından, “Eren-1 Entegre Termik Santralı 2x(245 MWe/ 250 MWm/ 585 MWt), (atık düzenli depolama sahası, maden sahaları, kömür stok sahası, kırma eleme tesisi ve beton santralı dahil)” yapılması planlanan projenin, ÇED toplantısını 2018 yılının ağustos ayında köylüler yaptırmamıştı.

41.7 HEKTAR TARIM ALANI

Projenin ÇED raporu geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Bakanlık projenin inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu. ÇED raporunda termik santral sahası, atık düzenli depolama sahası ve kül stok alanında oluşan proje sahasının toplam alanının 50 hektar olduğu belirtildi.

Bu alanın 41.7 hektarlık kısmı tarım alanı, 8.3 hektarlık kısmı ise Hazine arazisi. Raporda termik santral sahası ve kömür stok alanının tamamı tarım arazilerinden, atık düzenli depolama sahası ise tarım ve Hazine arazilerinden oluşmuş.

Raporda 2 yıl önceki toplantıya ilişkin “Toplantının gerçekleştirileceği İnece Çok Amaçlı Düğün Salonu’nda toplantı saatinde hazır bulunulmuş ancak yöre halkının bilgilendirilmek istememesi üzerine Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilememiştir” ifadeleri kullanıldı.

KÖYLÜ İSTEMİYOR

Yapılmak istenen söz konusu toplantı öncesi konuşan köylüler termik santral istemediklerini haykırarak “Biz tarım ve hayvancılıkla geçiniyoruz. Santral yapılırsa burada hayat biter. Nefes alamayız. Biz nefes almak istiyoruz. Her şeyimiz var. Termik santral değil salça fabrikası yapsınlar. Bizim çapamızdan başka mesleğimiz yok” ifadelerini kullanmıştı.