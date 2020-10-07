Hayvanseverlerden imza kampanyası: Covid-19 aşılarında köpekbalıkları kullanılmasın
Doğal hayatı koruma yanlısı bir grup, Kovid-19 aşısı geliştirme sürecinde köpekbalıklarının karaciğer yağlarının kullanılmasını önlemek için kampanya başlattı.
Görsel: Reuters
Köpekbalıklarının aşırı avlanmasına karşı kampanya düzenleyen, ABD merkezli savunma grubu Shark Allies (Köpekbalığı Dostları), geçen ay Change.org'da bir imza kampanyası başlattı ve Kovid-19'u tedavisi için üretilen aşılarda, genelde köpekbalığının karaciğer yağından üretilen skualen kullanımının yasaklanmasını istedi.
Grup imza metninde,"Covid-19 aşıları için köpekbalığı kullanmanın ileri görüşlü olmadığını, önceden kestirilemez ve sürdürülemez olduğunu" yazdı.
Savunma grubu "köpekbalığının karaciğer yağından yapılan skualenin, diğer kaynaklardan daha etkili olduğu için değil, daha ucuz ve kolay şekilde edildiği için kullanıldığını" ekledi.
Fox News'e göre skualen, köpekbalığı karaciğeri yağının yanı sıra zeytinyağı, pirinç kepeği yağı ve buğday tohumu yağında da bulunabiliyor.
Sky News'e göre skualen çeşitli ilaçlarda, hastada daha güçlü bir bağışıklık tepkisi yaratarak aşının tesirini artıran bir adjuvan (tamamlayıcı tedavi -ed.n.) olarak kullanılıyor. Skualen halihazırda Britanyalı ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından grip aşılarında kullanılıyor.
Ancak sadece bir ton skualen elde etmek için üç bin köpek balığının öldürülmesi gerekiyor. EcoWatch'a göre, dünyadaki her insana bir doz aşı uygulamaya yetecek kadar bileşen üretilmesi için de en az 250 bin köpekbalığının ölmesi gerek.
Shark Allies imza kampanyasında, bileşenin Kovid-19 aşı adaylarının 5'inde kullanıldığını öne sürdü ve bu bileşeni içermeyen alternatifler aranması için çağrıda bulundu.
Shark Allies'ın Vice'a konuşan yönetici müdürü Stefanie Brendl'a göre Kovid-19 aşısında skualen kullanılması, hem köpekbalıkları hem de insanlar için sorun yaratabileceğini söyledi. Zira bu kaynağın kullanımı uzun vadede sürdürülebilir değil.
Brendl, "Bunun önüne olabildiğince çabuk geçmemiz gerekiyor. Çünkü dünya nüfusu için uzun yıllarca sürecek bir aşı üretimiyle karşı karşıyayız, çok daha fazla koronavirüs aşısı gelecek" dedi.
Brendl şöyle ekledi:
"Asıl tehlike, bunun gelecekte neye dönüşebileceği. Küresel bir aşı için köpekbalığı yağına güvenmek... Bu gerçekten delilik.
Yabani bir hayvan güvenilir bir kaynak değildir ve süregiden ticari baskıyı kaldıramaz. Köpekbalıklarının küresel ölçekte aşırı avlanması zaten kritik seviyelere ulaşmış durumda."
Geçen ay başlatılan kampanyada şimdiye kadar 58 binden fazla imza toplandı.
Kaynak: Independet Türkçe
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