Hazine 2,1 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde, 2 milyar 114,8 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ihalede, 7 yıl (2422 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,9 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 282 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 849 milyon lira, net satış 864,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 3 milyar 7,8 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 2 milyar 114,8 milyon lira borçlandı.
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