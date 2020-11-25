Hazine 2,25 milyar dolar borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD Doları cinsinden tahvil ihracı ile 2,25 milyar dolar borçlandığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD Doları cinsinden tahvil ihracı ile 2,25 milyar dolar borçlandığını bildirdi. Hazine'den yapılan açıklamada, ihraç tutarının 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verilmişti.
Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 olmuştur.
Tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı