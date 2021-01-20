Hazine dolar cinsi iki ihraçla 3.5 milyar dolar borçlandığını teyit etti

Hazine dolar cinsi iki ihraçla 3.5 milyar dolar borçlandığını teyit etti. İhraca 15 milyar dolar ile rekor talep gelirken, borçlanma tutarı Hazine hesaplarına 26 Ocak'ta girecek.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:26
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İhraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı %4.75, getiri oranı %4.9 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı %5.875, getiri oranı ise %5.95 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda 300'den fazla yatırımcı, 15 milyar dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin %35'i İngiltere, %33'ü ABD, %16'sı diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Türkiye ve %6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."

Hazine 2020'de uluslararası sermaye piyasalarından 8.75 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu tutar 9 milyar dolar olarak açıklanan tahmine yakın bir borçlanmaya işaret etti. 2021 tahmini de 10 milyar dolar olarak açıklandı.

Kaynak: Reuters


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