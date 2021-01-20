Hazine dolar cinsi iki ihraçla 3.5 milyar dolar borçlandığını teyit etti
Hazine dolar cinsi iki ihraçla 3.5 milyar dolar borçlandığını teyit etti. İhraca 15 milyar dolar ile rekor talep gelirken, borçlanma tutarı Hazine hesaplarına 26 Ocak'ta girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İhraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı %4.75, getiri oranı %4.9 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı %5.875, getiri oranı ise %5.95 olarak gerçekleşmiştir" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda 300'den fazla yatırımcı, 15 milyar dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin %35'i İngiltere, %33'ü ABD, %16'sı diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Türkiye ve %6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."
Hazine 2020'de uluslararası sermaye piyasalarından 8.75 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu tutar 9 milyar dolar olarak açıklanan tahmine yakın bir borçlanmaya işaret etti. 2021 tahmini de 10 milyar dolar olarak açıklandı.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Kritik birime sahte turnike
- 'Bir sanat insanı kalkıp, bu paraları sormuyor'
- Kredi borcu olanlara uyarı
Video Haberler
- İzmir'de ilginç olay: Aracın parçalarını salonda
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
- AKP'li Belediye Başkan'ından cinsiyetçi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce yanıtı
- Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Nükleer santralindeki patlama anı kameralara yansıdı
- Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Kritik birime sahte turnike
- 'Bir sanat insanı kalkıp, bu paraları sormuyor'
- Kredi borcu olanlara uyarı