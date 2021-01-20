Hazine dolar cinsi iki ihraçla 3.5 milyar dolar borçlandığını teyit etti

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İhraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı %4.75, getiri oranı %4.9 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı %5.875, getiri oranı ise %5.95 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda 300'den fazla yatırımcı, 15 milyar dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin %35'i İngiltere, %33'ü ABD, %16'sı diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Türkiye ve %6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."

Hazine 2020'de uluslararası sermaye piyasalarından 8.75 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu tutar 9 milyar dolar olarak açıklanan tahmine yakın bir borçlanmaya işaret etti. 2021 tahmini de 10 milyar dolar olarak açıklandı.

Kaynak: Reuters