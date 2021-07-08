Haziran ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 11:48
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.


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