Haziran'da tedbirlerde esneme olacak mı? Fahrettin Koca ve Uğur Şahin açıklama yapıyor

20 Mayıs 2021 Perşembe, 19:13

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle topladı. Toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin de katıldı. Bilim Kurulu Toplantısına katılan Uğur Şahin 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurdu. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunuyor.

VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanı Koca'nın ve Prof. Dr. Şahin'in açıklamasında öne çıkan ifadeler şöyle:

Koca: "Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.

Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz"

AŞI MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Şahin: "Türkiye için temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz."

Şahin: "Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir."

Şahin: (Koca'nın 'Aşı mutasyonlara karşı etkili mi?' sorusu üzerine) "Aşı 30'dan fazla varyantta etkili. Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler bizim gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor geliştirmiş oluyor. Bu kişilerdeki antikor seviyesi iki doz aşı olmuş gibi tespit edildi. Onlarda belki tek doz yeterli olabilir. Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz."

Şahin: "Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz."

"11 MART'TAN İTİBAREN ÖNÜMÜZÜ GÖREBİLECEĞİZ"

Koca: "Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var."

Koca: "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protekolleri oturdu. Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimde ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Bunun dışında artık özellikle yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz. Salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz. Vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini hassasiyetle belirtmek istiyorum."

Koca: "Yerli aşıyla ilgili bildiğiniz gibi faz-2 çalışması bitti. Faz-3'ün başlaması da zannediyorum iki hafta içinde olacak. Bütün sonuçlar olumlu olursa Haziran başında Faz-3'e geçeceğiz Bunun dışnıda üç aşımız daha var. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki iki veye üç hafta içinte faz-1 sonuçlarına bakılarak başarılı olunursa faz-2 çalışmaları başlamış olacak .Faz-3le birlikte inaktif olan ilk aşımız eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda ilk Türk aşımız başarıyla gündeme gelebilir."

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