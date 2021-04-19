Hazırgiyimde bir yılda yüzde 40’a varan fiyat artışları yurttaşı ikinci el pazarına yöneltti

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Pandemiyle iş ve gelir kaybı yaşayan yurttaş, enflasyon yüzünden fiyatlar da artınca giyimde çareyi ikinci ele yönelmekte buldu. Sosyal medya hesapları üzerinden online ikinci el kıyafet satışları hızla artıyor. Yurttaş ikinci el pazarında kendi ürünlerini satarken, ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor.

Hazırgiyim üreticilerinin mart ayında yüzde 16.2 olarak açıklanan enflasyonu henüz etiketlere yansıtmadıklarını söylemelerine rağmen tüketiciye göre hazırgiyimde bir yılda yaklaşık yüzde 40’lara varan zam oldu. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamalarla da çalışanların gelirleri düştü. Bu arada pandemi en çok kadınları vurdu. Aile bütçesine katkı yapmak isteyen birçok kadın da ikinci el giyim ticaretine yöneldi.

Neslihan Gençoğlu, 2 yaşında bir kız çocuğu sahibi, 27 yaşında bir ev kadını. Kızını dünyaya getirdikten sonra iş hayatından kopan Gençoğlu, pandemi nedeniyle eşinin geliri azalınca ikinci el piyasasına girmiş. Şunları anlatıyor:

“Son bir yılda almak istediğim ürünler bütçeme uymaz oldu. Kızım 2 yaşında hızlı büyüdüğü için eşyaları eskimeden yenisine ihtiyaç duyuyor. Beğendiğim ürünü mağazadan almak mevcut bütçemle mümkün olmuyor. Bu nedenle internet ortamında kızımın eşyalarını satıp elde ettiğim gelirle iyi durumdaki ikinci el kıyafetleri alıyorum. Sezonda alamadığım ürünleri takip ediyorum.”

FİYATLAR YÜZDE 40 ARTTI

Otel işletmecisi olan Ferda Kanan ise pandemi nedeniyle gelirinde ciddi azalma olduğunu söylüyor. İkinci el kıyafete neden yöneldiğini şu sözlerle anlatıyor:

“Covid-19 pandemisi ve kısıtlama kararları tüm otel işletmecileri gibi benim işletmemin de maddi olarak zorlanmasına neden oldu. Bu dönemde yeni kıyafet almak adeta lüks haline geldi. Kısıtlama kararlarında evde geçen vakitte internette kullanılabilir durumdaki kıyafetlerin alınıp satıldığını keşfettim. Benim ve 12 yaşındaki oğlumun iyi durumdaki eşyalarını internet ortamında satıyorum ve elde ettiğim gelirle istediğim iyi durumdaki ikinci el ürünleri alıyorum. Kısıtlama kararları ve turizm sektöründeki kısıtlamalar devam ettiği sürece de çok gerekli değilse yeni eşya da almayacağım.”

Çocuk gelişimi öğretmeni 29 yaşındaki Çağlanaz Derya ailesine ekonomik katkı için ikinci el satışlarını keşfetmiş bir kadın. Derya da şunları söylüyor:

“Ben kullanmadığım çeyizlerimi kenarlı havlular, kanaviçe işli yatak takımlarımı sattım. Şimdi de çevremdeki insanların kullanmadığı sandık ya da bohçalarda duran yer kaplayan ürünlerini alarak satıyorum. Benim 2 küçük çocuğum var onların özellikle üst grup giyim ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorum. Mağazadan almak istediğim tüm ürünler son aylarda neredeyse yüzde 40 kadar arttı. Çocukların ihtiyaçları hiç bitmiyor. Yeni ürünlere maddi olarak erişebilmek artık çok zor.”

DÜNYADA DA BÜYÜYOR

İkinci el giysi pazarı dünyada hızlı büyüyen bir trend. Türkiye’de de otomobilden sonra ikinci el giysi satan platformlar bir adım öne çıktı.

SONBAHARDA YÜZDE 30 ZAM GÜNDEMDE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, enflasyondaki yüzde 16.2’lik artışın henüz hazırgiyimdeki fiyatlara tam olarak yansıtılmadığını belirtiyor. Fayat, sektör olarak sorunlarını şöyle özetliyor:

“Konteynır krizi, hammaddenin yerinde çok pahalı olması, TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle oluşan maliyet artışlarımız var. Yüzde 50 ila yüzde 100’ü bulan kalemler var. Pandemi nedeniyle cirolarımızda yüzde 70’e varan azalma var. 2-3 ay içinde yüzde 20-30’luk farkı tüketiciye yansıtmak zorundayız.