HDP Diyarbakır il ve ilçe binalarına operasyon
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, bazı ailelerin önünde oturma eylemine devam ettiği HDP il binasına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı. Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
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