HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Çözüm sürecinde bize vadettiklerini elbet açıklayacağız

23 Şubat 2021 Salı, 13:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da 13 kişinin PKK tarafından şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya giden HDP'li isim olduğunu açıklamıştı. Taşdemir ise bu iddiayı yalanlamıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından verdiği yanıtta, "Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım." demişti.

Buldan partisinin grup toplantısında Soylu'ya yanıt verdi. Buldan, "Çözüm sürecinde bize, partimize vaadettiklerini elbet açıklayacağız. Açıklamazsak namerdiz." şeklinde konuştu.

Buldan'ın açıklamaları şöyle:



BİZİM MİLLETVEKİLİMİZ GARA'YA GİTMEMİŞTİR

"Siyasi amaçlarına ulaşamayınca dört koldan HDP’ye saldırmaya başladılar. ‘HDP kapatılsın korosu’ her gün gürültü çıkarmaya, Kürt düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Bunların bir fotoğrafçı bakanı var. Gezdiği çukur kanallarında yalan rüzgarları estiren bir fotoğraf bakanı var. HDP’li bir kadın milletvekili Gara’ya gitmiş, orada boy göstermiş, oradan talimat almış ve tekrar Türkiye’ye dönmüş siyaset yapmaya devam ediyor. Gerçekten pes doğrusu. Bu kocaman, kuyruklu bir yalandır. Bizim milletvekilimiz Gara’ya gitmemiştir, Gara’da bulunmamıştır, o tarihlerde nerede olduğu da bellidir bu arkadaşımızın.

"ERDOĞAN'IN KOLTUĞUNDA GÖZÜ VAR"

"Dünyanın en derin çukurunun Mariana Çukuru olduğunu biliyorduk. Meğer en derin çukur Ankara’daki iktidarın içine düştüğü çukurmuş! Bize yönelik iftira ve kumpas kampanyası cemaat yöntemleridir. Belli ki cemaatteki abilerinden çok şey öğrenmişler.

Bunların bir fotoğrafçı bakanları var; çözüm sürecindeki fotoğraflarımız üzerinden algı yaratma telaşında. Bu bakan, Erdoğan’ın koltuğuna açıkça göz dikmiş durumda. Kendi içinizdeki koltuk kavgasını açık yapın! Savaşınızı HDP üzerinden yürütmeyin. HDP buna izin vermez.

FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ: İMRALI'DA BUNLARI KİM ÇEKTİ?

Bir defasında Kandil’de görüşme gerçekleştirirken üzerimizde iki İHA dolaşıyordu. Ankara’ya döndüğümüzde sorduk “Sizin güvenliğiniz için uçuyorlardı” dediler. Kandil görüşmelerini devletin güvenlik amaçlı uçurduğu İHA’ların altında gerçekleştirdik. Kayıtlarda mevcuttur.

Soylu efendi bak iyi dinle! Sana televizyonlarda gösterdiğin fotoğrafın hikâyesini de anlatayım. Kandil fotoğrafları PKK’den silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere aittir. Senin genel başkanın Erdoğan da heyecanla bu mektubu bekliyordu.

İmralı'da bu fotoğrafı kim çekti? Çekilen fotoğrafı kim bize verdi? Dolmabahçe mutabakatı fotoğrafı. Bunu da biz çekmedik. Her üç fotoğrafın da kimler tarafından çekildiği açık ve net olarak ortadadır.

Görüşmenin sonucu devlet ve hükümete aktarıyorduk. Devlet heyeti ise bu bilgileri biz İmralı’ya gitmeden önce kendisi gidiyor, bu bilgileri götürüyor, Sayın Öcalan’la görüşmeleri gerçekleştiriyor, arkasından bizi İmralı’ya gönderiyordu

Bu da Dolmabahçe mutabakatının fotoğrafı. Burada kimin nerede oturacağını belirleyen Erdoğan’dır! O süreç halklarımızın geleceği için fedakârca yürüttüğümüz bir süreçtir. Bugün de olsa tereddüt etmeden aynı fedakârlığı yaparız. Yeter ki tek bir insanın burnu kanamasın.

"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLAMAZSAK NAMERDİZ"



Ne mutlu bize ki çözüm süreci boyunca bu ülkeye cenazeler gelmedi. Ne mutlu bize ki 3 yıl boyunca yürüttüğümüz onurlu bir duruş vardı ve bunun arkasındayız. Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz.

Gare’nin yaşandığı gün, Cumhurbaşkanı kararıyla enerji alanında 3 yeni yandaş şirket daha kuruldu. Kendilerine bir rant kapısı daha açtılar. "Bir yerde tilkiler vaaz vermeye başlarsa gözünüz tavuklarda olsun!” Bunlar ne zaman vatan, millet derse gözünüz cebinizde olsun.

"GERGERLİOĞLU TÜRKİYE TOPLUMUNUN VİCDANIDIR"

Arkadaşımız Ömer Faruk Gergerlioğlu. Kendisine verilen haksız ve hukuksuz bir cezayı AKP’nin Yargıtay’daki ilgili dairesi onayladı. Saraydan talimat aldı. Bunun başka bir açıklaması yok. Gara’nın intikamını HDP’den alma gibi yeni bir yöntem koydular önlerine. Kaybettikçe korkuyorlar, korktukça HDP’ye saldırıyorlar, HDP’ye saldırdıkça aslında kaybettiklerinin de farkında değiller. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizden korkan aynı sizin gibi olsun. Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye toplumun vicdanıdır, sesidir, kulağıdır ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yaptığının zerresini, tek bir tanesini sizin o onlarca yüzlerce milletvekilinizden tek bir tanesi yapmamıştı."



