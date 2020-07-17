HDP: İhraç istemiyle disiplin süreci başlattık

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:26

Eşi Ebru Işık'a şiddet uygulamakla suçlanan Muş Milletvekili Mensur Işık'ın HDP'den ihraç edilmesi için disiplin süreci başlatıldı.

Konuyla ilgili HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Işık’ın, eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığının kamuoyuna yansımasının ardından dün araştırma başlatıldığı bildirildi.

EBRU IŞIK’IN İLK BEYANI ESAS ALINDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır.

Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Örgütlenen erkek egemenliği karşısında Kadın Mücadelesi Her Yerde diyerek her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir.Kadın Meclisi olarak, bu sürecin takipçisi olacağımızı başta kadınlar olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. “