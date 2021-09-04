HDP: "Şırnak'ta zırhlı aracın çarptığı yedi yaşındaki çocuk katledildi"
HDP, Şırnak’ın İdil ilçesinde, sokakta bisiklet sürerken zırhlı aracın çarptığı öne sürülen yedi yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
HDP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 7 yaşındaki çocuğun zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Bugün İdil’de zırhlı aracın çarptığı yedi yaşındaki Mihraç Miroğlu isimli çocuk katledildi. Bu kaçıncı çocuk, kadın, yaşlı katliamı? Artık yeter...” ifadeleri kullanıldı.
BAKANLIĞA ÇAĞRI
HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini söyledi.
Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 7 yaşında bir çocuk katledildi! Mihraç Miroğlu İdil’de zırhlı araç çarpması sonucu öldü. Bu bir kaza değil! Onlarca çocuk tam da bu şekilde yaşamdan koparıldı. İçişleri Bakanlığından derhal açıklama bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılması sağlanmalı, cezasızlık bitmeli" ifadelerine yer verdi.
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