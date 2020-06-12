HDP yürüyüşü öncesi birçok ilde eylem yasağı

12 Haziran 2020 Cuma, 19:57

Edirne Valiliği, bugün yaptığı açıklamada, eylem yasağı ile birlikte eylem amacıyla şehir dışından gelenlerin il geneline girişlerin 14-17 Haziran’da sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Valilik, eylemlerin düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, katılımcılar ile diğer yurttaşlar arasında olayların meydana gelebileceği, koronavirüsle mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağının öngörüldüğü belirterek, “Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran saat 08.00’den, 17 Haziran saat 08.00’e kadar 3 gün süreyle, il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek, ile girişlerin sınırlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.