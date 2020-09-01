HDP’den Aytaç Ünsal için ‘acil toplantı’ çağrısı

01 Eylül 2020 Salı, 13:07

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal için komisyonu acil toplantıya çağırdı.





Avukat Aytaç Ünsal, Adli Tıp Kurumu’nun “hapishanede kalamaz” şeklindeki sağlık raporuna rağmen tahliye edilmeyerek hastaneye sevk edilmişti. Halen pandemi hastanesi de olan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor. Ölüm orucunun 212. Gününde.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlardan Ebru Timtik ise Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

“HAYATİ RİSKİ VAR”

Bianet'in haberine göre, Gergerlioğlu’nun Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yaptığı başvuru şöyle:

“İstanbul Adli Tıp Kurumu, muayene sonucunda Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için "Hapishanede kalamaz" raporu vermişti. Rapor, tahliye taleplerini belirten dilekçelerle mahkemeye sunuldu ama İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz'da tutukluluk hallerinin devam etmesine ve tıbbi takip ve tedavilerinin ilgili cezaevleri idaresince sağlanmasına karar verdi.

“Bu karardan sonra Timtik ve Ünsal İstanbul'da Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kamuoyunun itirazlarına Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın ölüme götürüldüğünü söylemesine rağmen iktidar söylemleri kulak arkası etti. Sonuç olarak da Ebru Timtik açlık grevinin 238. Gününde yaşamını kaybetti.

“Avukat Aytaç Ünsal’ın şu an hastanede kaldığı doktor muayenesi sonucunda; doktor raporunda kendisinin hayati riskinin olduğu söylendiği, hayati riski olan bir insanın cezaevinden daha ağır koşulları olan bir yerde 33 gündür tutulduğu, kaldığı yerde havalandırma olmadığı, kaldığı yerde ışıkların sürekli açık tutulduğu, havalandırmanın olmaması nedeniyle sağlık durumunun daha da kötüleştiği, içeriye giren jandarmalar yüzünden Aytaç Ünsal’ın düzenli uyku uyuyamadığı, bacaklarının çok ağrıdığı, kollarının uyuştuğu ve vücudunda yaralar çıkmaya başladığı, yürümekte zorluk çektiği, dosyası Yargıtay’da olan Aytaç Ünsal’ın hala bir karar çıkmasını beklediği belirtilmektedir.”

“Devletin birinci görevi vatandaşlarını yaşatmaktır. Adil yargılanma haklarını ihlal edildiğini iddia eden ve buna dikkat çekmek için ölüm orucunda olan avukatların durumu İnsan Haklarını İnceme Komisyonu görmezden gelemez.”

Gergerlioğlu, komisyondan şu talepte bulundu:

“İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca ilgililerden bilgi talep istemek suretiyle durumun incelenmesini, komisyonun acilen toplanarak sağlıkçı üyelerinin de aralarında bulunduğu bir heyetle Aytaç Ünsal’ı derhal ziyarette bulunmasını…”



